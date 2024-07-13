Ди Мария: «Я теневой работник – никогда не любил камеры»

Анхель ди Мария не является игроком с большим количеством индивидуальных наград. Футболист сборной Аргентины дал комментарий на этот счёт.

«Я теневой работник, это всегда было моим образом жизни. Я никогда не любил камеры, свет – всё это меня интересует. Всё, чего я добился в своей карьере, - это благодаря упорному труду. Быть выше или ниже в рейтинге игроков на «Золотой мяч» - это решение людей или прессы. Для меня это ничего не меняет», - рассказал ди Мария в интервью для L’Equipe.

В ночь с воскресенья на понедельник сборная Аргентины сыграет в финале Кубка Америки. Соперником «альбиселесте» будет сборная Колумбии.