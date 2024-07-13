Ди Мария высказался об уходе из сборной Аргентины

В ночь на понедельник, если говорить о европейском времени, сборная Аргентины сыграет против Колумбии в финале Кубка Америки. Этот матч станет для Анхеля ди Марии последним в международном футболе. 36-летний футболист высказался на этот счёт.

«Моё решение принято. Раньше некоторые люди хотели, чтобы я ушёл из сборной, а теперь хотят, чтобы я остался. После всего, чего мне удалось добиться со сборной, я могу со спокойной душой попрощаться. Хотя, с другой стороны, мне больно, потому что сборная – это то место, где я чувствую себя наиболее счастливым», - сказал ди Мария в интервью L’Equipe.

Отметим, что ди Мария дебютировал за сборную Аргентины в далёком 2008 году.