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Кубок Америки (Copa America)

Ди Мария высказался об уходе из сборной Аргентины

13 Июля 2024 • 14:56 Комментировать
Аргентина
...
Колумбия
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15.07 03:00

В ночь на понедельник, если говорить о европейском времени, сборная Аргентины сыграет против Колумбии в финале Кубка Америки. Этот матч станет для Анхеля ди Марии последним в международном футболе. 36-летний футболист высказался на этот счёт.

«Моё решение принято. Раньше некоторые люди хотели, чтобы я ушёл из сборной, а теперь хотят, чтобы я остался. После всего, чего мне удалось добиться со сборной, я могу со спокойной душой попрощаться. Хотя, с другой стороны, мне больно, потому что сборная – это то место, где я чувствую себя наиболее счастливым», - сказал ди Мария в интервью L’Equipe.

Отметим, что ди Мария дебютировал за сборную Аргентины в далёком 2008 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Анхель Ди Мария

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АРГЕНТИНА КОЛУМБИЯ
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