Ди Мария рассказал, почему Месси лучше Роналду

Лионель Месси или Криштиану Роналду – споры о том, кто из них лучше, продолжаются. Комментарий на эту тему дал футболист сборной Аргентины Анхель ди Мария. По его мнению, Месси превосходит Роналду.

«Месси и Роналду всё время думают только о победе. Но, в конце концов, лучшим является тот, у кого больше «Золотых мячей». У Месси их восемь. Поэтому для меня между Лео и Криштиану существует определённая дистанция», - рассказал ди Мария в интервью L’Equipe.

Отметим, что Криштиану Роналду выигрывал «Золотой мяч» пять раз.

В ночь с воскресенья на понедельник, если говорить о европейском времени, сборная Аргентины сыграет против Колумбии в финале Кубка Америки.