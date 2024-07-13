Месси высказался о финале Кубка Америки против Колумбии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дал комментарий в преддверии финального матча Кубка Америки – 2024 против команды Колумбии.
«Я спокоен и жду матча. У Колумбии отличная команда, которая давно не проигрывает. Это будет настоящий финал. Мы же в порядке, как и всегда. Сейчас я стараюсь больше удовольствия получать от происходящего, живу моментом. Когда же наступит финал, мы все будем сконцентрированы на игре», - передает слова 37-летнего форварда Marca.
Финальный матч Кубка Америки состоится в ночь с 14 на 15 июля. Стоит отметить, что Аргентина является действующим победителем турнира.
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