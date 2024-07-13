Месси высказался о финале Кубка Америки против Колумбии

«Я спокоен и жду матча. У Колумбии отличная команда, которая давно не проигрывает. Это будет настоящий финал. Мы же в порядке, как и всегда. Сейчас я стараюсь больше удовольствия получать от происходящего, живу моментом. Когда же наступит финал, мы все будем сконцентрированы на игре», - передает слова 37-летнего форварда Marca.