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Кубок Америки (Copa America)

Валенсия: «Месси уже не тот, что был в «Барселоне»

13 Июля 2024 • 08:51 Комментировать

Экс-футболист сборной Колумбии Адольфо Валенсия поделился мнением об игре 37-летнего аргентинского форварда Лионеля Месси.

«Это уже не тот Лионель, который был в «Барселоне». Тогда он мог обыграть полкоманды, но сейчас потерял скорость и силу из-за возраста. Наши молодые парни из сборной Колумбии должны понимать, что это уже не прежний Месси. В данный момент его может хорошо опекать любой игрок», - передает слова Валенсии Tyc Sports.

Напомним, что сборные Аргентины и Колумбии сыграют в финале Кубка Америки – 2024. Решающий матч турнира состоится в ночь с 14 на 15 июля.

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Лионель Месси Сборная Аргентины Адольфо Валенсия ещё теги
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