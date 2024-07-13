Валенсия: «Месси уже не тот, что был в «Барселоне»

Экс-футболист сборной Колумбии Адольфо Валенсия поделился мнением об игре 37-летнего аргентинского форварда Лионеля Месси.
«Это уже не тот Лионель, который был в «Барселоне». Тогда он мог обыграть полкоманды, но сейчас потерял скорость и силу из-за возраста. Наши молодые парни из сборной Колумбии должны понимать, что это уже не прежний Месси. В данный момент его может хорошо опекать любой игрок», - передает слова Валенсии Tyc Sports.
Напомним, что сборные Аргентины и Колумбии сыграют в финале Кубка Америки – 2024. Решающий матч турнира состоится в ночь с 14 на 15 июля.
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