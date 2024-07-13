Валенсия: «Месси уже не тот, что был в «Барселоне»

«Это уже не тот Лионель, который был в «Барселоне». Тогда он мог обыграть полкоманды, но сейчас потерял скорость и силу из-за возраста. Наши молодые парни из сборной Колумбии должны понимать, что это уже не прежний Месси. В данный момент его может хорошо опекать любой игрок», - передает слова Валенсии Tyc Sports.