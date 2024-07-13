Президент Аргентины выбрал между Месси и Пеле

Президент Аргентины Хавьер Милей высказался о нападающем национальной команды Лионеле Месси перед финальным матчем Кубка Америки – 2024.

«Хочу ли я увидеться с Лео? Это лучший футболист в истории. Месси превосходит Пеле. В этом у меня нет сомнений. Для меня было бы честью принять его в своей резиденции», - передает слова президенты La Nacion.

Аргентина пробилась в финал Кубка Америки, где сыграет с национальной командой Колумбии. Встреча состоится в ночь с 14 на 15 июля.

Напомним, что подопечные Лионеля Скалони являются действующими победителями турнира и чемпионами мира.