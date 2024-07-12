Агуэро рассказал, как Аргентине войти в список величайших команд всех времён

В ночь с воскресенья на понедельник, если говорить о европейском времени, сборная Аргентины сыграет против Колумбии в финале Кубка Америки. «Альбиселесте» могут защитить титул – три года назад они выиграли этот турнир, обыграв в финале Бразилию.

По мнению экс-игрока сборной Аргентины Серхио Агуэро, в случае победы в ближайшем финале «альбиселесте» могут считаться одной из сильнейших команд всех времён.

«Если Аргентина выиграет этот Кубок Америки, то они смогут закрепить своё наследие в качестве одной из величайших команд всех времён», - сказал Агуэро Stake.

Напомним, что в конце 2022 года сборная Аргентины выиграла чемпионат мира.