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Кубок Америки (Copa America)

Агуэро рассказал, как Аргентине войти в список величайших команд всех времён

12 Июля 2024 • 15:38 Комментировать (1)
Аргентина
...
Колумбия
15.07 03:00

В ночь с воскресенья на понедельник, если говорить о европейском времени, сборная Аргентины сыграет против Колумбии в финале Кубка Америки. «Альбиселесте» могут защитить титул – три года назад они выиграли этот турнир, обыграв в финале Бразилию.

По мнению экс-игрока сборной Аргентины Серхио Агуэро, в случае победы в ближайшем финале «альбиселесте» могут считаться одной из сильнейших команд всех времён.

«Если Аргентина выиграет этот Кубок Америки, то они смогут закрепить своё наследие в качестве одной из величайших команд всех времён», - сказал Агуэро Stake.

Напомним, что в конце 2022 года сборная Аргентины выиграла чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Серхио Агуэро

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АРГЕНТИНА КОЛУМБИЯ
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
12 Июля 2024 в 16:01
ай проста шмеций фсё купил.. и чм и ентат недакупак тожэ.. кхе-кхе..
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