Дарвин Нуньес может получить длительную дисквалификацию

Форвард сборной Уругвая и «Ливерпуля» Дарвин Нуньес может получить длительный бан из-за участия в массовой драке с фанатами после матча 1/2 финала Кубка Америки с Колумбией. Во время конфликта звездный игрок бросил стул в болельщиков, которые его оскорбляли.

Как сообщает Daily Mail, КОНМЕБОЛ разберет этот эпизод и выберет меру наказания Нуньесу. Кроме того, его дисквалификация может коснуться и клубного футбола.

Уругвай потерпел поражение от Колумбии со счетом 0:1 и вылетел с Кубка Америки. В финальном поединке престижного турнира колумбийской команде будет противостоять сборная Аргентины. Матч пройдет 15 июля.