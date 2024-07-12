Месси сделал важное заявление перед финалом Кубка Америки

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что нынешний Кубок Америки станет последним в его игровой карьере.

«Это был непростой турнир для нашей команды. Для меня это последний Кубок Америки в карьере. Сейчас мы с ди Марией и Отаменди наслаждаемся последними играми вместе», - передает слова звездного нападающего Mundo Deportivo.

Напомним, что сборная Аргентины пробилась в финал Кубка Америки – 2024. В решающем поединке турнира подопечные Лионеля Скалони встретятся с национальной командой Колумбии. Встреча состоится в ночь с 14 на 15 июля. Стоит отметить, что Аргентина является действующим чемпионом турнира.

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