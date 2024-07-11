Аршавин – о Хамесе: «Я думал, он уже умер»

Бывший форвард «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин не ожидал, что полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес всё ещё в хорошей форме. Напомним, что колумбийская команда прошла в финал Кубка Америки, в главном матче турнира коллектив сыграет со сборной Аргентины. А в активе Родригеса на турнире набралось шесть ассистов.

«Сборная Колумбии шикарно проводит турнир, лучшая сборная. Хотя я не смотрел ни одного матча. Кордоба из «Краснодара» здорово смотрится. Ну и Хамес Родригес, оказывается, шесть ассистов сделал. Я думал, что он уже умер», - говорит Аршавин для телеканала «Матч ТВ».

Финал Кубка Америки пройдёт ночью в 03:00 по московскому времени 15 июля. Ранее в полуфинале колумбийцы обыграли минимально сборную Уругвая, которая поборется за третье место с командой Канады.