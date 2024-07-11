Хамес Родригес эмоционально высказался после выхода в финал Кубка Америки

Лидер сборной Колумбии Хамес Родригес высказался после выхода в финал Кубка Америки. Колумбийцы удержали победу над Уругваем со счётом 1:0, хотя весь второй тайм провели в численном меньшинстве.

«Мы провели отличную игру. Судья не был хорош. Ребята, которым пришлось обороняться, выступили очень хорошо. Игра была очень тяжёлой, ведь соперник был силён, но мы заслуженно прошли в финал. Я желал этого 13 лет! Мы счастливы», - сказал Родригес TyC Sports.

В финале Кубка Америки сборная Колумбии сыграет против Аргентины. Игра пройдёт в ночь с воскресенья на понедельник, если говорить о европейском времени.