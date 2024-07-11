Суарес взялся за старое – попытался укусить соперника

По ходу своей карьеры уругвайский нападающий Луис Суарес не один раз был замечен в таком необычном действии, как укус соперника. Похоже, Суарес взялся за старое – в социальных сетях появилось видео, снятое после матча сборных Уругвая и Колумбии на Кубке Америки. На видео Суарес, похоже, попытался укусить одного из футболистов колумбийской национальной команды.

Напомним, что сборная Колумбии обыграла Уругвай со счётом 1:0 и пробилась в финал Кубка Америки, где сыграет против Аргентины. Очевидно, Суарес после финального свистка был на эмоциях из-за неудачи команды, что, впрочем, не может оправдывать откровенную агрессию с его стороны.