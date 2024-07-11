Нападающий «Ливерпуля» Нуньес получил удар по лицу в массовой драке

Поединок между сборными Уругвая и Колумбии в 1/2 финала Кубка Америки – 2024 завершился скандалом. После финального свистка произошла массовая потасовка между уругвайскими футболистами и фанатами из Колумбии.

В эпицентре конфликта оказался нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес. Во время драки звездный уругваец получил удар по лицу от одного из болельщиков.

Напомним, что полуфинал завершился минимальной победой Колумбии со счетом 1:0. Единственный гол был забит в концовке первого тайма.

В финале Кубка Америки колумбийская команда встретится с Аргентиной. Матч пройдет в ночь с 14 на 15 июля.