Нуньес швырнул стул в фанатов после вылета с Кубка Америки

Минувшей ночью прошел второй полуфинальный матч Кубка Америки – 2024 между сборными Колумбии и Уругвая. Колумбийские футболисты одержали минимальную победу со счетом 1:0 и вышли в финал турнира.

После завершения встречи произошла потасовка между фанатами сборной Колумбии и уругвайскими игроками. Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес поучаствовал в потасовке. Он бросил стул в болельщиков, которые выкрикивали в его адрес оскорбления.

В финале Кубка Америки сборная Колумбии сыграет против действующего чемпиона – команды Аргентины. Встреча состоится в ночь с 14 на 15 июля.