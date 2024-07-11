Аргентина и Месси узнали соперника по финалу Кубка Америки

В ночь с 10 на 11 июля прошел второй полуфинальный поединок Кубка Америки – 2024 между национальными сборными Колумбии и Уругвая. Колумбийская команда отпраздновала минимальную победу со счетом 1:0, проведя второй тайм в меньшинстве.

Таким образом, Колумбия стала вторым финалистом Кубка Америки 2024 года. Ранее в финал пробилась команда Аргентины, победившая Канаду со счетом 2:0. «Альбиселесте» является действующими чемпионами престижного турнира.

Финал между Аргентиной и Колумбией состоится в ночь на 15 июля.

Звёзды Уругвая Нуньес и Араухо подрались с фанатами после вылета с Кубка Америки