Звёзды Уругвая Нуньес и Араухо подрались с фанатами после вылета с Кубка Америки

Минувшей ночью состоялся второй полуфинальный матч Кубка Америки - 2024 между сборными Колумбии и Уругвая. Встреча завершилась минимальной победой колумбийской команды со счетом 1:0. Единственный гол забил Лерма в концовке первого тайма.

После финального свистка на стадионе произошла драка между игроками сборной Уругвая и фанатами из Колумбии. В числе принявших участие в потасовке были звездные футболисты Дарвин Нуньес и Рональд Араухо.

Колумбия встретится в финале престижного турнира с действующим чемпионом – сборной Аргентины. Поединок состоится в ночь с 14 на 15 июля.