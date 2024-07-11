Сборная Колумбии сыграет в финале Кубка Америки впервые за 23 года

Сборная Колумбии стала вторым финалистом Кубка Америки – 2024.

В полуфинальном матче колумбийцы удержали победу над Уругваем (1:0), играя в меньшинстве на протяжении всего второго тайма. В финале «кофейщикам» будут противостоять действующие чемпионы мира – аргентинцы. Встреча пройдёт 15 июля.

Для сборной Колумбии предстоящий финал Кубка Америки будет первым за 23 года и третьим за всю историю. На Кубке Америки – 2001 колумбийцы обыграли в решающем поединке Мексику и забрали трофей, а в 1975 году уступили Перу.

Отметим, что Колумбия не знает поражений уже в 28 матчах подряд – с начала 2022 года.