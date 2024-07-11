Сборная Колумбии не проигрывает уже 28 матчей – впереди финал с Аргентиной

Сборная Колумбии продлила беспроигрышную серию, одолев Уругвай в полуфинале Кубка Америки (1:0).

Судьбу матча решил гол Хефферсона Лермы, забитый на 39-й минуте. Перед перерывом колумбийцы остались в меньшинстве, но это не помешало им удержать победный счёт. Согласно сведениям Squawka, сборная Колумбии не проигрывает уже в 28 поединках кряду (шесть ничьих и 22 победы) – личный рекорд. Последнее поражение команды датировано февралём 2022 года – обидчиком стала сборная Аргентины.

Именно с «альбиселесте» колумбийцам предстоит сыграть в предстоящем финале Кубка Америки. Встреча состоится 15 июля в 03:00 по московскому времени.