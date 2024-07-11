Грегг Берхалтер уволен с должности главного тренера сборной США.

«Звёздно-полосатые» неудачно выступили на Кубке Америки – 2024, не сумев преодолеть групповую стадию. Коллектив Берхалтера набрал три очка и занял третье место в квартете, уступив Панаме и Уругваю. В среду пресс-служба сборной США объявила об отставке 50-летнего специалиста. Готовить команду к домашнему чемпионату мира – 2026 будет другой наставник.

Грегг Берхалтер занимал должность с декабря 2018 по декабрь 2022 года, а в августе 2023 был назначен повторно. Американец ирландского происхождения также известен по работе в МЛС с «Коламбусом Крю» в период с 2013 по 2018 год.