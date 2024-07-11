Мазила Дарвин Нуньес: Колумбия вдесятером удержала победу над Уругваем и протиснулась в финал Кубка Америки

На чемпионате Европы состоялся второй матч с конца турнира, а на Кубке Америки – третий с конца. И там, и там прошёл второй полуфинал. Разница в том, что на Копе предусмотрен матч за третье место, а на Евро – нет. Уругвай и Колумбия в очной встрече определяли соперника Аргентины по финалу и оппонента Канады как раз по матчу за третье место.

Колумбия шикарно провела четвертьфинал против Панамы, которую задавила 5:0. Реально разошёлся Хамес Родригес, забивший там пенальти, сделавший два ассиста и вообще выглядевший отлично. «Краснодарец» Джон Кордоба и Луис Диас составляли ему компанию в атаке «кофейщиков» – у них тоже по голу в ворота Панамы. И все они предсказуемо оказались в старте на полуфинал против «чарруа».

Уругвай на этом Кубке Америки тоже обыграл Панаму (3:1), но на групповом этапе. Победа 5:0 также у него была – опять-таки, до плей-офф. Над Боливией. В полуфинале на месте Уругвая должна была быть… Бразилия? Сыграла бы лучше в 1/4 финала – была бы. Но уругвайцы компетентно сковали и заволнорезили «селесао», чтобы дальше выбить их с турнира через серию пенальти.

Не подкосили команду Марсело Бьелсы в том матче ни травма Араухо с вынужденной заменой, ни удаление Найтана Нандеса. Ну а теперь уже про полуфинал только. Первый момент – на пятнадцатой минуте. Колумбийский. Подача Луиса Диаса слева – и правый защитник Муньос, оказавшийся в центре нападения, головой с отскоком от газона пробил левее створа.

Примерялись «кофейщики» и из-за пределов штрафной. Лермо так постарался, однако с прицелом проблема у него возникла. А у Дарвина Нуньеса какой момент возник в конце шестнадцатой минуты! Обрёл он мяч в районе линии штрафной и рядом с левой штангой его отправил. Уругвайцы упустили хорошую возможность открыть счёт.

Вскоре ещё одну попытку загубил Нуньес. С правого полуфланга приложился – не попал в дальний угол. Трюк Олли Уоткинса из матча Нидерланды – Англия скопировать не сумел. И продолжил ведь Дарвин прощать соперников. Примерно с линии штрафной не угодил на этот раз в правый угол. Не использовал свой шанс перед другими воротами и Кордоба, уже по завершении получаса игры неточно головой пробивший.

Хамес делал подачу на Кордобу – сделал Хамес навес и на 39-й минуте. Справа с углового. На дальнюю штангу. Точно на голову Лермы. Тот послал мяч вторым этажом в ближний угол с рикошетом от газона (0:1). Это был первый удар в створ в матче. Немного погодя и второй случился – Рочет справился с попыткой Риоса, отразил её.

Однако ж колумбийцы сами придумали себе проблему. Чтоб повеселее было. Муньосу не хватило словесных разборок, и он локтем толкнул в грудь Угарте. Главный арбитр после подсказки от видеоассистентов показал Муньосу красную карточку. Уругвайцы завершили первый тайм в полном составе, но с вынужденной заменой. Вместо получившего травму Бентанкура на поле появился Варела.

После перерыва колумбийцы вдесятером преимущественно оборонялись. Логично, да? Несмотря на частые остановки игры, «небесные олимпийцы» создали приличное давление на чужие ворота примерно в середине тайма. Бьелса отрядил со скамейки старину Суареса спасать положение. С передачи Вальверде тот вонзил мяч в правую штангу, а сам Федерико через несколько минут не задвинул мяч в левый угол – чуть мимо.

У Колумбии из-за травмы заменили Риоса – вместо него вышел «краснодарец» Кастаньо. Уругвайцы никак не могли вытащить себя на ничью, а Урибе два раза сохранял им надежду, поря моменты в контратаках (мимо и в перекладину через руки Рочета). Когда вратарь «чарруа» отчаянно побежал вперёд, Лерма издали не попал в пустые ворота. Команда Бьелсы так и не сподобилась на спасение, поэтому сыграет лишь в матче за третье место с Канадой.

Колумбийцы, в свою очередь, должны сказать спасибо де Арраскаэте, в добавленное время где-то с линии штрафной пальнувшему выше створа. Подопечные Нестора Лоренсо, проведя второй тайм в меньшинстве, добились выхода в финал. В решающей битве Кубка Америки Колумбия, продлившая беспроигрышную серию до 28 матчей, схлестнётся с Аргентиной.

Кирилл Иванцов