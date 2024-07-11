Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 - 10 июля
Нидерланды
1
Англия
2
Финал - 14 июля
Испания
Англия
Кубок Америки (Copa America)

Мазила Дарвин Нуньес: Колумбия вдесятером удержала победу над Уругваем и протиснулась в финал Кубка Америки

11 Июля 2024 • 04:58 Комментировать
Уругвай
0:1
Колумбия
окончен

На чемпионате Европы состоялся второй матч с конца турнира, а на Кубке Америки – третий с конца. И там, и там прошёл второй полуфинал. Разница в том, что на Копе предусмотрен матч за третье место, а на Евро – нет. Уругвай и Колумбия в очной встрече определяли соперника Аргентины по финалу и оппонента Канады как раз по матчу за третье место.

Протокол игры  
Уругвай0:1Колумбия
  39'Лерма Хефферсон (0:1)
Рочет СерхиоКасерес СебастьянУгарте МануэльХименес Хосе  69'Оливера Матиас 46' (Оливера Кристиан ( 46') Бентанкур Родриго 35' (Варела Гильермо ( 35'  63'Суарес Луис 67') Пельистри Факундо 46' (Де Арраскаэта Джорджиан ( 46') Вальверде ФедерикоДе ла Крус Николас  26' 90' (Каноббио Агустин ( 90') Араухо МаксимилианоНуньес Дарвин
Запасные: Родригес БрайанМеле СантьягоИзраэль ФранкоМаричаль НиколасОкампо БрайанВинья МатиасМартинес ЭмилианоОлаcа ЛукасАраухо Рональд
Варгас КамилоМуньос Даниэль  31'  45'Санчес ДавинсонКуэста Карлос  90'Мохика ХоанРиос Ричард 61' (Урибе Матеус ( 61') Лерма ХефферсонАриас Джон 46' (Ариас Сантьяго ( 46') Родригес Хамес  55' 62' (Кастаньо Кевин ( 62'  90') Диас Луис 86' (Синистерра Луис ( 86') Кордоба Джон 75' (Мина Йерри ( 75')
Запасные: Оспина ДавидМачадо ДейверКинтеро ХуанБорре РафаэльАсприлья ЯсерКарраскаль ХорхеЛукуми ДжонБорха МигельДуран ДжонМонтеро Альваро
11 июля. Стадион "Банк оф Америка стадиум".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
400 $Получить

Колумбия шикарно провела четвертьфинал против Панамы, которую задавила 5:0. Реально разошёлся Хамес Родригес, забивший там пенальти, сделавший два ассиста и вообще выглядевший отлично. «Краснодарец» Джон Кордоба и Луис Диас составляли ему компанию в атаке «кофейщиков» – у них тоже по голу в ворота Панамы. И все они предсказуемо оказались в старте на полуфинал против «чарруа».

Уругвай на этом Кубке Америки тоже обыграл Панаму (3:1), но на групповом этапе. Победа 5:0 также у него была – опять-таки, до плей-офф. Над Боливией. В полуфинале на месте Уругвая должна была быть… Бразилия? Сыграла бы лучше в 1/4 финала – была бы. Но уругвайцы компетентно сковали и заволнорезили «селесао», чтобы дальше выбить их с турнира через серию пенальти.

Не подкосили команду Марсело Бьелсы в том матче ни травма Араухо с вынужденной заменой, ни удаление Найтана Нандеса. Ну а теперь уже про полуфинал только. Первый момент – на пятнадцатой минуте. Колумбийский. Подача Луиса Диаса слева – и правый защитник Муньос, оказавшийся в центре нападения, головой с отскоком от газона пробил левее створа.

Примерялись «кофейщики» и из-за пределов штрафной. Лермо так постарался, однако с прицелом проблема у него возникла. А у Дарвина Нуньеса какой момент возник в конце шестнадцатой минуты! Обрёл он мяч в районе линии штрафной и рядом с левой штангой его отправил. Уругвайцы упустили хорошую возможность открыть счёт.

Вскоре ещё одну попытку загубил Нуньес. С правого полуфланга приложился – не попал в дальний угол. Трюк Олли Уоткинса из матча Нидерланды – Англия скопировать не сумел. И продолжил ведь Дарвин прощать соперников. Примерно с линии штрафной не угодил на этот раз в правый угол. Не использовал свой шанс перед другими воротами и Кордоба, уже по завершении получаса игры неточно головой пробивший.

Хамес делал подачу на Кордобу – сделал Хамес навес и на 39-й минуте. Справа с углового. На дальнюю штангу. Точно на голову Лермы. Тот послал мяч вторым этажом в ближний угол с рикошетом от газона (0:1). Это был первый удар в створ в матче. Немного погодя и второй случился – Рочет справился с попыткой Риоса, отразил её.

Однако ж колумбийцы сами придумали себе проблему. Чтоб повеселее было. Муньосу не хватило словесных разборок, и он локтем толкнул в грудь Угарте. Главный арбитр после подсказки от видеоассистентов показал Муньосу красную карточку. Уругвайцы завершили первый тайм в полном составе, но с вынужденной заменой. Вместо получившего травму Бентанкура на поле появился Варела.

После перерыва колумбийцы вдесятером преимущественно оборонялись. Логично, да? Несмотря на частые остановки игры, «небесные олимпийцы» создали приличное давление на чужие ворота примерно в середине тайма. Бьелса отрядил со скамейки старину Суареса спасать положение. С передачи Вальверде тот вонзил мяч в правую штангу, а сам Федерико через несколько минут не задвинул мяч в левый угол – чуть мимо.

У Колумбии из-за травмы заменили Риоса – вместо него вышел «краснодарец» Кастаньо. Уругвайцы никак не могли вытащить себя на ничью, а Урибе два раза сохранял им надежду, поря моменты в контратаках (мимо и в перекладину через руки Рочета). Когда вратарь «чарруа» отчаянно побежал вперёд, Лерма издали не попал в пустые ворота. Команда Бьелсы так и не сподобилась на спасение, поэтому сыграет лишь в матче за третье место с Канадой.

Колумбийцы, в свою очередь, должны сказать спасибо де Арраскаэте, в добавленное время где-то с линии штрафной пальнувшему выше створа. Подопечные Нестора Лоренсо, проведя второй тайм в меньшинстве, добились выхода в финал. В решающей битве Кубка Америки Колумбия, продлившая беспроигрышную серию до 28 матчей, схлестнётся с Аргентиной.

Кирилл Иванцов

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уругвая Сборная Колумбии

Новости по матчу

Сегодня, 11 Июля
04:50
Хамес побил рекорд Месси
10 Июля
16:46
Уругвай – Колумбия: Хамес, Кордоба и кто ещё наверняка в стартовых составах полуфинала Копа Америка
16:14
Месси рассказал, с какими проблемами столкнулся на Кубке Америки
14:12
Ди Мария анонсировал уход из сборной Аргентины
13:14
Актуальная ставка и прогноз на матч Уругвай — Колумбия Кубка Америки — 11 июля 2024
08:41
Интересный прогноз и ставка на точный счёт матча Уругвай – Колумбия плей-офф Кубка Южной Америки – 11 июля 2024
09 Июля
23:56
Ставка и прогноз на матч Колумбия — Уругвай Кубка Америки — 11 июля 2024
07 Июля
22:38
Стало известно, насколько серьёзна травма Араухо
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Ямаль больше не сыграет на Евро-2024 в 16 лет Назван самый дорогой состав мира: «Реал» занял второе место, «Барселона» - восьмая Из-за них Франция вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/2 финала против Испании и всего турнира Ловчев назвал победителя Евро-2024 - это не Франция и Англия Нидерланды - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Заварзин назвал причину, по которой «Спартак» хочет избавиться от Соболева «Барселона» нашла замену Левандовски в «Манчестер Юнайтед» Мостовой назвал точный счёт полуфинала Испания – Франция на Евро
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Назван новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч» - шансы Месси снизились Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро Бывший судья ФИФА вынес решение по неназначенному пенальти на Кукурелье
Спортивные новости
Ольховский оценил форму Медведева перед матчем 1/2 финала Уимблдона против Алькараса Ольховский высказался о победе Медведева над Синнером в 1/4 финала Уимблдона-2024 Медведев в пяти сетах обыграл Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона Елена Веснина сообщила, что выступит на Олимпийских играх в Париже Джокович разобрался с Руне и пробился в четвертьфинал Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Уругвай Уругвай
Колумбия Колумбия
0
1
2.80 3.05 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Июля
04:50 · Кубок Америки
Хамес побил рекорд Месси
10 Июля
19:11 · Кубок Америки
Сборная Аргентины поиздевалась над известным рэпером – он проиграл 300 тысяч долларов
18:36 · Кубок Америки
Юран: «Сборная Бразилии становится хуже и хуже»
16:49 · Кубок Америки
Эмилиано Мартинес поцеловал Месси после матча
16:46 · Кубок Америки
Уругвай – Колумбия: Хамес, Кордоба и кто ещё наверняка в стартовых составах полуфинала Копа Америка
16:14 · Кубок Америки
Месси рассказал, с какими проблемами столкнулся на Кубке Америки
14:38 · Кубок Америки
Тренер сборной Аргентины высказался о будущем Месси
14:12 · Кубок Америки
Ди Мария анонсировал уход из сборной Аргентины
13:58 · Кубок Америки
Эмилиано Мартинес – о финалах Аргентины: «Вообще-то это не третий, а четвёртый за три года»
08:14 · Кубок Америки
Месси эмоционально прокомментировал выход в финал Кубка Америки
08:07 · Кубок Америки
Ди Мария высказался о выходе Аргентины в финал Кубка Америки
07:56 · Кубок Америки
Месси прокомментировал дебютный гол на Кубке Америки - 2024 1
05:39 · Кубок Америки
Месси признан лучшим игроком полуфинального матча Кубка Америки
05:28 · Кубок Америки
Месси – о выходе в финал: «Осознаю, что это мои последние битвы» 2
05:14 · Кубок Америки
Месси вышел в финал в седьмом из 12 крупных турниров со сборной Аргентины
05:02 · Кубок Америки
Месси – третий самый возрастной автор гола в истории Кубка Америки
04:51 · Кубок Америки
Месси вышел на второе место в истории по голам за сборную – выше только Роналду 2
04:40 · Кубок Америки
Месси – лишь второй игрок, забивший в шести розыгрышах Кубка Америки
04:06 · Кубок Америки
Хулиан Альварес повторил достижение Месси, Ромарио и Форлана
03:02 · Кубок Америки
Аргентина проиграла только один из последних 16 матчей Кубка Америки с ди Марией
02:14 · Кубок Америки
Месси – в основе Аргентины на полуфинал Кубка Америки
09 Июля
23:54 · Кубок Америки
Дочь Марадоны утверждает, что пообщалась с покойным отцом
19:33 · Кубок Америки
Саморано разочарован игрой чилийской сборной
19:08 · Кубок Америки
Винисиус выступил с заявлением после провала Бразилии на Кубке Америки 1
16:52 · Кубок Америки
Известный рэпер поставил 300 тысяч долларов на вылет Месси в полуфинале Кубка Америки
Все новости
Рекомендуем