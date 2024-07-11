Хамес побил рекорд Месси

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес в очередной раз отметился результативной передачей в матче Кубка Америки.

32-летний игрок ассистировал Хефферсону Лерме, чей точный удар вывел колумбийцев вперёд в матче полуфинала Кубка Америки против Уругвая. Как сообщает The Athletic, Хамес стал рекордсменом по количеству голевых передач в рамках одного розыгрыша Кубка Америки (шесть) как минимум с 2011 года, когда начали собирать подобную статистику. Экс-звезде мадридского «Реала» удалось превзойти по этому показателю Лионеля Месси, ассистировавшего пять раз в 2021 году.

В активе Хамеса Родригеса также значится один забитый гол в Кубке Америки – 2024. В случае победы над Уругваем колумбийцы сыграют в финале со сборной Аргентины.