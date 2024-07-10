Сборная Аргентины поиздевалась над известным рэпером – он проиграл 300 тысяч долларов

Известный рэпер Дрейк верил, что сборная Канады в основное время обыграет Аргентину в полуфинале Кубка Америки. Музыкант поставил на победу канадцев целых 300 тысяч долларов, о чём сообщил в социальных сетях накануне.

Ставка не зашла – Аргентина выиграла со счётом 2:0 и стала первым финалистом Кубка Америки.

После игры пресс-служба аргентинской национальной команды поиздевалась над Дрейком. «Альбиселесте» в публикации упомянули фразу из так называемого «дисса» его оппонента в рэп-мире.

«Не такие, как мы, не с нами», - говорится в публикации.

В финале Кубка Америки сборная Аргентины будет играть либо против Уругвая, либо против Колумбии.