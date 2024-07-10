Юран: «Сборная Бразилии становится хуже и хуже»

Российский футбольный тренер Сергей Юран высказался о печальном состоянии сборной Бразилии. Пятикратные чемпионы мира вылетели с текущего розыгрыша Кубка Америки на стадии четвертьфинала, проиграв на днях сборной Уругвая.

«Сборная Бразилии становится всё хуже и хуже, к сожалению. Чемпионат мира, теперь и Кубок Америки. Не зацикливался бы на отсутствии новых Неймара или Пеле, такого игрока можно 50 лет ждать. Надо уделять больше внимания командным действиям, а не индивидуальным», - рассуждает Юран для «Чемпионата».

Напомним, что на чемпионате мира в Катаре полтора года назад бразильцы не совладали в четвертьфинале со сборной Хорватии.