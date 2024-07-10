Эмилиано Мартинес поцеловал Месси после матча

Сборная Аргентины стала первым финалистом Кубка Америки. В полуфинале команда Лионеля Скалони обыграла Канаду со счётом 2:0 благодаря голам Хулиана Альвареса и Лионеля Месси. В социальных сетях появилось видео, снятое после матча в микст-зоне. На видео Месси отвечает на вопросы журналистов, а в то время мимо проходят футболисты сборной Аргентины. Проходя мимо Месси, вратарь Эмилиано Мартинес поцеловал капитана команды в шею сзади. Лионель лишь улыбнулся.

Финальный матч Кубка Америки пройдёт в ночь с воскресенья на понедельник, если говорить о европейском времени. Соперником сборной Аргентины станет победитель матча Уругвай – Колумбия.