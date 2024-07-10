Уругвай – Колумбия: Хамес, Кордоба и кто ещё наверняка в стартовых составах полуфинала Копа Америка

Сборные Уругвая и Колумбии определят второго финалиста Кубка Америки 2024 года. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на этот матч.

Уругвай: Рочет, Винья, Матиас Оливера, Хосе Хименес, Варела, Вальверде, Угарте, Максимилиан Араухо, де ла Крус, Пельистри, Дарвин Нуньес.

Колумбия: Камило Варгас, Мохика, Куэста, Давинсон Санчес, Даниэль Муньос, Ариас, Лерма, Риос, Луис Диас, Кордоба, Хамес Родригес.

В составе сборной Уругвая две потери в линии обороны. Травма бедра у Рональда Араухо, дисквалификация у Найтана Нандеса за красную карточку в предыдущем матче.

На четвертьфинальной стадии Колумбия разнесла Панаму со счётом 5:0, а Уругвай одолел Бразилию – 0:0, по пенальти 4:2. В финал турнира уже успела пробиться Аргентина.

Полуфинал Копа Америка между Уругваем и Колумбией пройдёт в Шарлотте, штат Северная Каролина, 11 июля в 3:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция состоится здесь.

Кирилл Иванцов