Месси рассказал, с какими проблемами столкнулся на Кубке Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о проблемах, с которым ему и его партнёрам приходится сталкиваться на Кубке Америки.

Напомним, что в полуфинале турнира сборная Аргентины в ночь на среду обыграла Канаду со счётом 2:0.

«Честно говоря, это трудный турнир. Очень плохие поля, высокие температуры, очень сильные соперники… Так что мы должны ценить тот факт, что нам удалось снова пробиться в финал», - сказал Месси журналистам.

В финале Кубка Америки сборная Аргентины сыграет с победителем матча Уругвай – Колумбия. Битва за трофей пройдёт в ночь с воскресенья на понедельник.