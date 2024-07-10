Месси может получить новую роль в сборной Аргентины

Поговаривают, что Лионель Месси может завершить международную карьеру в обозримом будущем. Не исключено, что финал Кубка Америки станет для Месси последней игрой в футболке национальной сборной Аргентины.

Между тем, в социальных сетях фанаты обсуждают последние слова Лионеля Скалони. Тренер аргентинской сборной намекнул на то, что он готов взять Лионеля Месси в свой тренерский штаб.

«Месси может быть с нами столько, сколько захочет, даже если завершит карьеру, а мы ещё будем здесь», - сказал Скалони журналистам.

Словом, Лео Месси может получить в национальной команде новую роль.

В финале Кубка Америки сборная Аргентины сыграет с победителем матча Уругвай – Колумбия. Битва за трофей пройдёт в ночь с воскресенья на понедельник.