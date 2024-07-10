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Кубок Америки (Copa America)

Месси может получить новую роль в сборной Аргентины

10 Июля 2024 • 15:49 Комментировать (1)
Аргентина
...
Уругвай / Колумбия
15.07 03:00

Поговаривают, что Лионель Месси может завершить международную карьеру в обозримом будущем. Не исключено, что финал Кубка Америки станет для Месси последней игрой в футболке национальной сборной Аргентины.

Между тем, в социальных сетях фанаты обсуждают последние слова Лионеля Скалони. Тренер аргентинской сборной намекнул на то, что он готов взять Лионеля Месси в свой тренерский штаб.

«Месси может быть с нами столько, сколько захочет, даже если завершит карьеру, а мы ещё будем здесь», - сказал Скалони журналистам.

Словом, Лео Месси может получить в национальной команде новую роль. 

В финале Кубка Америки сборная Аргентины сыграет с победителем матча Уругвай – Колумбия. Битва за трофей пройдёт в ночь с воскресенья на понедельник.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Лионель Скалони ещё теги

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АРГЕНТИНА УРУГВАЙ / КОЛУМБИЯ
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Комментарии (1) Все комментарии
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Sergey999
10 Июля 2024 в 16:43
Хех) он и в тренерском штабе будет претендовать на зм)
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