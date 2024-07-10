Тренер сборной Аргентины высказался о будущем Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о будущем звёздного форварда Лионеля Месси в национальной команде.

«Мы должны оставить Месси в покое. Он знает, что со своей стороны мы не будем закрывать перед ним дверь. Он может быть с нами столько, сколько захочет, даже если завершит карьеру», - слова Скалони приводит TyC Sports.

В ночь на среду, если говорить о европейском времени, сборная Аргентины обыграла Канаду со счётом 2:0 и пробилась в финал Кубка Америки. Там соперником «альбиселесте» будет либо Уругвай, либо Колумбия.

В июне Лионель Месси отпраздновал свой 37-й день рождения.