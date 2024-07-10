Ди Мария анонсировал уход из сборной Аргентины

Судя по всему, финальный матч Кубка Америки станет для Анхеля ди Марии последним в сборной Аргентины. Сам 36-летний атакующий полузащитник анонсировал свой уход из команды.

«Я всегда отдавал свою жизнь ради этой футболки. Что бы ни случилось, 14 июля я смогу уйти. Я отдал всё. Предыдущее поколение научило меня жертвовать и не сдаваться. Я не готов проводить последний матч за сборную Аргентины, но время пришло», - слова ди Марии приводит Sportingpedia.

В финале Кубка Америки соперником сборной Аргентины будет победитель матча Уругвай – Колумбия. Эти команды сыграют в ночь на четверг, если говорить о европейском времени.