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Кубок Америки (Copa America)

Эмилиано Мартинес – о финалах Аргентины: «Вообще-то это не третий, а четвёртый за три года»

10 Июля 2024 • 13:58 Комментировать
Аргентина
2:0
Канада

Голкипер национальной сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался по поводу выхода команды в финал Кубка Америки.

«Третий финал за три года? Вообще-то это четвёртый финал, давайте не забывать про Финалиссиму с Италией – это тоже немаловажный матч. Я раньше мечтал хотя бы раз сыграть за сборную Аргентины. Если бы мне сказали, что я проведу четыре финала, я бы в это не поверил», - цитирует Мартинеса Deccan Herald.

Ранее сборная Аргентины выиграла Кубок Америки (2021), Финалиссиму (2022) и чемпионат мира (2022).

В финале Кубка Америки сборная Аргентины будет играть либо против Уругвая, либо против Колумбии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Эмилиано Мартинес

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