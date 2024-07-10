Эмилиано Мартинес – о финалах Аргентины: «Вообще-то это не третий, а четвёртый за три года»

Голкипер национальной сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался по поводу выхода команды в финал Кубка Америки.

«Третий финал за три года? Вообще-то это четвёртый финал, давайте не забывать про Финалиссиму с Италией – это тоже немаловажный матч. Я раньше мечтал хотя бы раз сыграть за сборную Аргентины. Если бы мне сказали, что я проведу четыре финала, я бы в это не поверил», - цитирует Мартинеса Deccan Herald.

Ранее сборная Аргентины выиграла Кубок Америки (2021), Финалиссиму (2022) и чемпионат мира (2022).

В финале Кубка Америки сборная Аргентины будет играть либо против Уругвая, либо против Колумбии.