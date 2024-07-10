Месси эмоционально прокомментировал выход в финал Кубка Америки

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал пост в социальных сетях после выхода в финал Кубка Америки – 2024.

«Впереди финал! Я очень рад снова сыграть в решающем матче Копы. Нашей команде остался всего один шаг», - говорится в публикации 37-летнего аргентинского футболиста.

Напомним, что в полуфинале Кубка Америки сборная Аргентины переиграла команду Канады со счетом 2:0. Месси отметился голом и был признан лучшим игроком встречи.

Во втором полуфинале Кубка Америки встретятся национальные сборные Уругвая и Колумбии. Матч пройдет в ночь с 10 на 11 июля.