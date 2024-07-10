Ди Мария высказался о выходе Аргентины в финал Кубка Америки

Атакующий полузащитник сборной Аргентины Анхель ди Мария высказался о победе над Канадой и выходе в финал Кубка Америки – 2024. Действующий чемпион выиграл со счетом 2:0.

«Что бы ни произошло 14 июля, я могу уйти через парадный вход. Я отдал всего себя. Всегда выкладываюсь по максимуму за эту футболку», - цитирует полузащитника Tyc Sports.

Ранее в прессе сообщалось, что 36-летний ди Мария планирует завершить международную карьеру по окончании Кубка Америки. В составе сборной Аргентины он провел 144 поединка, отметившись 31 голом и 32 ассистами.

В финале Кубка Америки Аргентина сыграет против Уругвая или Колумбии.