Месси прокомментировал дебютный гол на Кубке Америки - 2024

Звездный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал свой гол в поединке против команды Канады в полуфинале Кубка Америки – 2024. «Альбиселесте» выиграли со счетом 2:0 и вышли в финал турнира.

«Я сказал Энцо, что не хотел отнимать у него мяч, однако увидел, что голкипер лежит, мяч шел медленно, поэтому немного отклонил его», - передает слова 37-летнего форварда Tyc Sports.

На Кубке Америки Месси принял участие в четырех встречах, отметившись голом и результативным пасом. В финальном матче престижного турнира Аргентине будет противостоять победитель пары Уругвай – Колумбия.