Месси – о выходе в финал: «Осознаю, что это мои последние битвы»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопросы журналистов после выхода в финал Кубка Америки.

37-летний нападающий отметился забитым мячом и принёс своей команде победу над сборной Канады в полуфинале (2:0). 15 июля «альбиселесте» поспорят за трофей с победителем матча Колумбия – Уругвай.

«Я осознаю, что это мои последние битвы. Стараюсь наслаждаться ими в полной мере.

Мы снова в финале, это непросто. Нам нужно получать удовольствие от этих моментов», – высказался в интервью DSports Radio Месси, забивший 109-й гол за сборную Аргентины.

Для Лионеля Месси предстоящий финал Кубка Америки станет пятым в карьере. Только однажды – в 2021 году – ему удалось выиграть турнир.