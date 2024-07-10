Месси вышел в финал в седьмом из 12 крупных турниров со сборной Аргентины

Сборная Аргентины и Лионель Месси снова сыграют в финале Кубка Америки.

«Альбиселесте» добыли победу в полуфинале над сборной Канады (2:0), а Месси отпраздновал свой первый гол на турнире. Предстоящий финал станет для 37-летней суперзвезды седьмым из 12 возможных в составе Аргентины на крупных турнирах. Соперником команды Лионеля Скалони будет триумфатор завтрашнего матча Колумбии против Уругвая. Решающая битва за трофей состоится 15 июля.

Ранее Месси выходил в финал Кубка Америки в 2007, 2015, 2016 и 2021 годах – выиграть удалось только в последнем случае. Также Лео дважды довелось выступить в финале чемпионата мира (поражение в 2014 и победа в 2022).