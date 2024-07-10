Месси – третий самый возрастной автор гола в истории Кубка Америки

Гол Лионеля Месси помог сборной Аргентины выйти в финал Кубка Америки.

Звёздный форвард отличился на 51-й минуте матча со сборной Канады, установив на табло итоговый счёт (2:0). Для Месси это первый забитый мяч в текущем розыгрыше Кубка Америки. 37-летний футболист «Интер Майами» стал третьим самым возрастным голеадором в истории турнира после соотечественника Анхеля Лабруны и мексиканца Рафаэля Маркеса.

15 июля сборная Аргентины встретится в финале с победителем матча Колумбия – Уругвай, который состоится завтра.

Напомним, что благодаря сегодняшнему голу Лионель Месси вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборных за всю историю.