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Кубок Америки (Copa America)

Месси – с голом и с медалью: Аргентина устроила дежавю с Канадой и заступила в финал Кубка Америки

10 Июля 2024 • 04:55 Комментировать
Аргентина
2:0
Канада

Вслед за первым полуфиналом Евро-2024 последовал первый полуфинал Копа Америка. Испания обыграла Францию, и через три часа в очное противостояние вступили Аргентина и Канада. Они уже встречались в первом туре группового этапа – там аргентинцы выиграли 2:0.

Протокол игры  
Аргентина2:0Канада
(1:0) Альварес Хулиан23'  
(2:0) Месси Лионель51'  
Мартинес ЭмилианоМонтьель Гонсало 71' (Молина Науэль ( 71'  89') Ромеро КристианМартинес ЛисандроТальяфико Николас 64' (Отаменди Николас ( 64') Ди Мария Анхель 78' (Паласиос Эсекиэль ( 78') Де Пауль РодригоФернандес ЭнцоМакаллистер Алексис 78' (Мартинес Лаутаро ( 78') Месси ЛионельАльварес Хулиан 78' (Гонсалес Николас ( 78')
Запасные: Гарначо АлехандроКарбони ВалентинГидо РодригесПесселья ХерманРульи ХеронимоЛо Чельсо ДжованиПаредес ЛеандроАрмани ФранкоАкунья МаркосМартинес Куарта Лукас
Крепо МаксимДжонстон АлистерБомбито МойзеКорнелиус ДерекДэвис Альфонсо 71' (Шуаньер Матьё ( 71') Ларьи Ричи 55' (Али Ахмед ( 55') Коне Исмаэль  79'Эуштакиу Стивен  63' 71' (Осорио Джонатан ( 71') Шаффельбург Джейкоб 55' (Миллар Лиам ( 55') Дэвид Джонатан  32' 64' (Олувасейи Тани ( 64') Ларин Кайл
Запасные: Уотерман ДжоэлХиберт КайлРассел-Роу ДжейсенПьетт СамюэльСент-Клэр ДейнДе Фужероль ЛюкМиллер КамальМакгилл ТомасБейр Телониус
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Так как Аргентина и Канада находились в одной группе, с идентичных мест они выйти в плей-офф не могли. Первая отправилась в четвертьфинал с первого места, вторая – со второго. На стадии 1/4 финала обе команды пробили серию пенальти после счёта 1:1 в основное время. Аргентинцы одолели в этом плане эквадорцев (4:2), а канадцы – венесуэльцев (4:3).

Лионель Месси, не забивший послематчевый пенальти в предыдущей игре, появился на Канаду в стартовом составе «альбиселесте». Перед матчем не было сомнений на этот счёт. Ротация затронула позицию второго нападающего «бело-голубых» – им на этот раз стал Хулиан Альварес, а не Лаутаро Мартинес. Ещё два изменения от Лионеля Скалони – фланговые. Монтьель и ди Мария вместо Молины и Николаса Гонсалеса.

Как раз правая зона обороны страдала у аргентинцев в начале матча. Шаффельбург обрёл там два шанса, которыми воспользовался не лучшим образом. Пальнул сначала на трибуны, потом рядом с дальним углом створа. Ответом номинальных хозяев стал проход ди Марии с пасом на Месси. Один ветеран подготовил голевую возможность для другого, но Лео не попал в ближний угол. То был единичный случай – аргентинцы в основном к чужим воротам не приближались.

Канада, к сожалению для себя, не наказала «бело-голубых» за невнятные действия в их штрафной площадке. Не то чтобы моменты для «кленовых листьев» сыпались как из рога изобилия – нет. Но как-то небрежно выглядели в обороне «альбиселесте». Что не помешало им результативно кольнуть соперников в ответной атаке. Де Пауль забросил по центру из середины поля, а Хулиан Альварес разобрался с Крепо (1:0).

После медицинской паузы, когда помощь оказывалась Ромеро, ди Мария ахнул парашютом за шиворот Крепо. Не удалось Анхелю поразить ворота – чуть левее. Вскоре был угловой у аргентинцев на левом фланге. Подача со стандарта от Месси – на противоположный угол вратарской. Лисандро Мартинес уже забивал в четвертьфинале после углового, также в районе 35-й минуты, а сейчас не получилось. Неудобно ему было ударять – поэтому мимо створа.

На 44-й минуте ди Мария вновь выступил подносчиком снаряда для Месси. На этот раз передача была более длинная, ещё мяч пропустил мимо себя Хулиан Альварес. А Месси пробил не в касание – после подработки. Убрал Джонстона и стрельнул немного мимо левого угла. В добавленное время Месси филигранно подкидывал мяч с линии полукруга, но вновь не хватило точности 37-летней аргентинской топ-звезде.

Это ещё не всё про компенсированное время перед перерывом. Канадцы тоже создали момент напоследок в первом тайме. Джонстон вбросил аут в чужую штрафную на правом фланге, аргентинцы мяч не вынесли, а Джонатан Дэвид в ближнем бою не переиграл с острого угла Эмилиано Мартинеса. Будь канадцы помастеровитей или поудачливей – могли бы уйти на перерыв с равным счётом или в свою пользу.

Класс сборной Аргентины выше, что подопечные Лионеля Скалони и подтвердили на 51-й минуте. Де Пауль делал доставку справа, а Коне неудачно сыграл в подкате и вынес мяч на Энцо Фернандеса. Тот пробил метров с пятнадцати, а избежавший офсайда Месси скорректировал мяч в ворота. Если точнее, то Лионель пробил от газона, дальше были рикошеты от плеча и головы Крепо – в итоге мяч в воротах. 2:0 Аргентина.

Довести дело до полноценной победы было для «альбиселесте» делом техники. Канадцы чудес не сотворили. Медицинские остановки «кленовым листьям» не помогали. Де Пауль после таковой остался на поле, Альфонсо Дэвиса заменили. В концовке аргентинцы всё-таки расслабились, стали дарить мячи соперникам в опасных зонах. Но Миллар не попал в ворота, а Олувасейи, прежде чем сам не попал, ещё в Эмилиано Мартинеса пробил.

2:0. Точно как на групповом этапе. Аргентина вышла в финал Кубка Америки второй раз подряд. В битве за трофей она схлестнётся с победителем пары Уругвай – Колумбия. А Канада в утешительном матче за третье место встретится с неудачником второго полуфинала. Лионелю Месси по итогам турнира гарантирована медаль – золотая либо серебряная. Иного не дано.

 Кирилл Иванцов

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