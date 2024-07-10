Месси вышел на второе место в истории по голам за сборную – выше только Роналду

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси теперь располагается на втором месте в рейтинге лучших бомбардиров национальных команд.

Гол 37-летнего игрока, забитый в матче полуфинала Кубка Америки против Канады, стал для него 109-м в составе «альбиселесте». По сведениям MessivsRonaldo, Месси опередил легенду иранского футбола Али Даеи (108) и стал вторым в списке лучших голеадоров сборных за всю историю. Лидерство сохраняет Криштиану Роналду – он 130 раз отличился за Португалию.

Сегодняшний матч – 186-й для Лионеля Месси в цветах аргентинской национальной команды. Роналду провёл 212 игр в сборной Португалии.