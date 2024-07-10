Месси – лишь второй игрок, забивший в шести розыгрышах Кубка Америки

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси отпраздновал свой первый гол на Кубке Америки – 2024.

37-летний игрок отметился забитым мячом на 51-й минуте полуфинала со сборной Канады, установив на табло счёт 2:0. Для форварда «Интер Майами» это первый гол на турнире. Примечательно, что Месси смог забить уже в шестом розыгрыше Кубка Америки – прежде он делал это в 2007, 2015, 2016, 2019 и 2021 годах. По данным MisterChip, за всю историю такое удавалось только бразильцу Зизиньо, выступавшему в 40-е и 50-е годы прошлого века.

Финал нынешнего Кубка Америки состоится 15 июля. Победитель сегодняшнего матча поспорит за трофей с триумфатором противостояния сборных Колумбии и Уругвая.