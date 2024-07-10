Аргентина проиграла только один из последних 16 матчей Кубка Америки с ди Марией

Сборная Аргентины крайне редко терпит поражения, когда на поле выходит Анхель ди Мария.

36-летний игрок попал в стартовый состав «альбиселесте» на матч полуфинала Кубка Америки против сборной Канады. Согласно сведениям Opta, аргентинцы проиграли лишь в одном из последних 16 поединков турнира, когда ди Мария выходил в основе. Единственным обидчиком за обозначенный период стала сборная Колумбии, обыгравшая Аргентину во встрече группового этапа в 2019 году со счётом 2:0.

Победитель сегодняшнего противостояния Аргентины и Канады сыграет в финале Кубка Америки с Уругваем или всё той же Колумбией. Второй финалист определится завтра.