Месси – в основе Аргентины на полуфинал Кубка Америки

В ночь на среду на Кубке Америки пройдёт первый полуфинал, в котором сыграют сборные Аргентины и Канады. Главный тренер «альбиселесте» Лионель Скалони решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Эмилиано Мартинес, Монтьель, Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико, Энцо Фернандес, де Пауль, Макаллистер, ди Мария, Альварес, Месси.

Как видим, капитан сборной Аргентины Лионель Месси начнёт матч с первых минут. Понятное дело, сюрпризом это не стало.

Следить за матчем между сборными Аргентины и Канады можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по московскому времени.