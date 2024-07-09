Дочь Марадоны утверждает, что пообщалась с покойным отцом

Дочь легендарного Диего Марадоны по имени Дальма удивила своими заявлениями. В программе Angel Responde Дальма рассказала, что ей удалось пообщаться с покойным отцом. Связь с потусторонним миром удалось установить с помощью специалиста – с помощью медиума.

«То, что произошло, было очень красиво. Я всегда верила в эти вещи, а поле смерти отца – тем более», - поведала Дальма.

По словам дочери Марадоны, в ходе диалога медиум рассказала ей такие вещи, которые не могла знать. Дальма верит, что это был самый настоящий диалог с отцом.

Диего Марадона, легендарный аргентинский футболист, ушёл из жизни 25 ноября 2020 года.