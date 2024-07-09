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Кубок Америки (Copa America)

Саморано разочарован игрой чилийской сборной

09 Июля 2024 • 19:33 Комментировать

Бывший нападающий чилийской сборной Иван Саморано разочарован вылетом национальной команды из Кубка Америки уже с групповой стадии. Более того, сборная Чили за все три матча не забила ни одного гола.

- Команда, конечно. сыграла не на высоте. Семь ударов за три

Иван Самроано в своей карьере успел поиграть за такие клубы, как мадридский «Реал» матча - это пшик, - заявил Самроано в интервью Panamericana Television.и итальянский «Интер», он закончил свои выступления в 2003 году. За сборную он выступал с 1987 по 2001 год, в общей сложности провел 69 матчей, забив при этом 34 гола. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Чили Иван Саморано
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