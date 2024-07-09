Винисиус выступил с заявлением после провала Бразилии на Кубке Америки

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор сделал заявление после вылета сборной Бразилии из Кубка Америки. Как известно, «селесао» проиграли в четвертьфинале Уругваю по пенальти после нулевой ничьей.

«Кубок Америки окончен. Пришло время задуматься и справиться с неудачей. Чувство разочарования накатывает снова и снова. Опять пенальти. Мне не удалось избежать двух жёлтых карточек. Я наблюдал за вылетом команды со стороны. На этот раз это моя вина. Я прошу прощения за это. Я умею прислушиваться к критике и самая жёсткая критика, поверьте, идёт изнутри», - написал Винисиус в социальных сетях.

В завершении публикации Винисиус отметил, что его путь в сборной Бразилии только начался – форвард с оптимизмом смотрит в будущее. Винисиус настроен вернуть команду на те позиции, где она должна быть – на топ-уровень.

Напомним, что Винисиус не сыграл против Уругвая из-за дисквалификации.