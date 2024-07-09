Известный рэпер поставил 300 тысяч долларов на вылет Месси в полуфинале Кубка Америки

Известный рэпер Дрейк верит в команду своей страны – в сборную Канады. В полуфинале Кубка Америки «кленовые листья» сыграют против грозной сборной Аргентины с Лионелем Месси в составе. Дрейк верит в проход канадцев, несмотря на их поражение аргентинцам на групповой стадии со счётом 0:2.

Дрейк опубликовал в социальных сетях скриншот своей ставки – рэпер поставил 300 тысяч долларов на победу сборной Канады в основное время. Если сенсация случится, что выигрыш составит 2,88 миллиона долларов.

Матч между сборными Аргентины и Канады состоится в ночь со вторника на среду, если говорить о европейском времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

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