Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 - 9 июля
Испания
Франция
1/2 - 10 июля
Нидерланды
Англия
Кубок Америки (Copa America)

Аргентина – Канада: Месси плюс кто ещё в стартовых составах на полуфинал Копа Америка

09 Июля 2024 • 15:12 Комментировать
Аргентина
...
Канада
1 1.35 X 4.90 2 10.50
Через 11 ч. 19 мин.

Сборные Аргентины и Канады разыграют первую путёвку в финал Кубка Америки 2024 года. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на этот матч.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Тальяфико, Лисандро Мартинес, Ромеро, Молина, Николас Гонсалес, Энцо Фернандес, Макаллистер, де Пауль, Хулиан Альварес, Месси.

Канада: Крепо, Альфонсо Дэвис, Корнелиус, Бомбито, Джонстон, Эуштакиу, Осорио, Шаффельбург, Джонатан Дэвид, Ларьи, Ларин.

Аргентина и Канада уже встречались на групповом этапе – «альбиселесте» выиграли тогда 2:0. В четвертьфинале Аргентина победила Эквадор (1:1, пен. 4:2), а Канада – Венесуэлу (1:1, пен. 4:3).

Полуфинал Копа Америка между Аргентиной и Канадой состоится в Ист-Ратерфорде, штат Невада, 10 июля в 3:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет проходить здесь.

Кирилл Иванцов

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Канады ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 09 Июля
15:12
Аргентина – Канада: Месси плюс кто ещё в стартовых составах на полуфинал Копа Америка
14:57
Тренер Аргентины выступает за приглашение сборной из Европы на Кубок Америки
14:30
Тренер Аргентины ответил, сыграет ли Месси в полуфинале
13:00
Ставка и прогноз на матч Аргентина — Канада Кубка Америки — 10 июля 2024
09:19
Интересный прогноз и ставка на матч Аргентина – Канада плей-офф Кубка Южной Америки – 10 июля 2024
00:03
Ставка и прогноз на матч Аргентина — Канада Кубка Америки — 10 июля 2024
07 Июля
14:00
Суперкомпьютер оценил шансы Месси выиграть Кубок Америки 2
06 Июля
12:12
Тренер Канады высказался о полуфинале против Аргентины с Месси
00:15
Модель отомстила мужу за измену с помощью футболки Месси 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АРГЕНТИНА КАНАДА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Суперкомпьютер назвал двух финалистов Евро-2024 Черчесов назвал сборную, которая выиграет Евро-2024 Назван лучший футбольный клуб мира: «Манчестер Сити» занял второе место, «Зенит» - 409-й В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро Анчелотти выбрал новую звезду в нападение «Реала» - названо имя Сборная Германии выступила с заявлением после вылета с Евро-2024 Назван самый дорогой состав мира: «Реал» занял второе место, «Барселона» - восьмая Ловчев назвал победителя Евро-2024 - это не Франция и Англия Жена Крооса эмоционально обратилась к мужу после завершения карьеры
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Бывший судья ФИФА вынес решение по неназначенному пенальти на Кукурелье Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором Кукурелья — об игре рукой: «Мы тоже могли сказать, что арбитр ошибочно не удалил Крооса»
Спортивные новости
Елена Веснина сообщила, что выступит на Олимпийских играх в Париже Джокович разобрался с Руне и пробился в четвертьфинал Уимблдона Медведев вышел в 1/4 финала Уимблдона на отказе Димитрова Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании, Ферстаппен — второй Ольховский объяснил отказ российских теннисистов от участия в Олимпиаде Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
10.07.24 в 03:00
Аргентина Аргентина
Канада Канада
1.38 5.00 9.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Июля
14:57 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Аргентины выступает за приглашение сборной из Европы на Кубок Америки
14:37 · Кубок Америки
Тренер Канады раскрыл план, как сдержать Месси 1
14:30 · Кубок Америки
Тренер Аргентины ответил, сыграет ли Месси в полуфинале
08 Июля
23:21 · Кубок Америки
Экс-игрок сборной Бразилии Зе Карлос: «Люди должны понять, что мы больше не абсолютны в футболе» эксклюзив
15:18 · Кубок Америки
Неймар плакал в ночном клубе после провала Бразилии на Кубке Америки
07 Июля
23:33 · Кубок Америки
Бразильский экс-игрок: «Мы сильно отстаём от других сборных» эксклюзив
22:38 · Испания. Ла Лига
Стало известно, насколько серьёзна травма Араухо
19:35 · Кубок Америки
Родриго Соуто назвал главную проблему сборной Бразилии эксклюзив
15:29 · Испания. Ла Лига
Раскрыта шокирующая статистика новичка «Реала» Эндрика в матче Бразилии 3
15:06 · Кубок Америки
Тренер Бразилии прокомментировал провал на Кубке Америки
14:00 · Кубок Америки
Суперкомпьютер оценил шансы Месси выиграть Кубок Америки 2
12:24 · Кубок Америки
В сборной Бразилии приняли решение по главному тренеру
09:31 · Кубок Америки
Тренер Бразилии высказался после вылета с Кубка Америки
08:45 · Кубок Америки
На Кубке Америки определены полуфинальные пары
07:31 · Кубок Америки
Эндрик сделал заявление после вылета Бразилии с Кубка Америки 1
04:40 · Испания. Ла Лига
Араухо получил травму в матче Кубка Америки против Бразилии
02:24 · Кубок Америки
Хамес повторил достижение Месси
02:04 · Кубок Америки
Хамес поучаствовал в трёх голах сборной Колумбии в первом тайме 1/4 финала Кубка Америки
01:47 · Кубок Америки
Хамес Родригес отметился уникальным достижением на Кубке Америки
06 Июля
12:12 · Кубок Америки
Тренер Канады высказался о полуфинале против Аргентины с Месси
11:05 · Кубок Америки
Стало известно, кто заменит Винисиуса в сборной Бразилии на матч с Уругваем
07:39 · Кубок Америки
Де Пауль: «Месси приносит большую жертву»
00:36 · Кубок Америки
Месси сделал обращение в социальных сетях 2
00:15 · Кубок Америки
Модель отомстила мужу за измену с помощью футболки Месси 2
05 Июля
17:46 · Кубок Америки
Вратарь сборной Аргентины Мартинес выиграл шесть последних серий пенальти
Все новости
Рекомендуем