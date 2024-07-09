Аргентина – Канада: Месси плюс кто ещё в стартовых составах на полуфинал Копа Америка

Сборные Аргентины и Канады разыграют первую путёвку в финал Кубка Америки 2024 года. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на этот матч.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Тальяфико, Лисандро Мартинес, Ромеро, Молина, Николас Гонсалес, Энцо Фернандес, Макаллистер, де Пауль, Хулиан Альварес, Месси.

Канада: Крепо, Альфонсо Дэвис, Корнелиус, Бомбито, Джонстон, Эуштакиу, Осорио, Шаффельбург, Джонатан Дэвид, Ларьи, Ларин.

Аргентина и Канада уже встречались на групповом этапе – «альбиселесте» выиграли тогда 2:0. В четвертьфинале Аргентина победила Эквадор (1:1, пен. 4:2), а Канада – Венесуэлу (1:1, пен. 4:3).

Полуфинал Копа Америка между Аргентиной и Канадой состоится в Ист-Ратерфорде, штат Невада, 10 июля в 3:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет проходить здесь.

Кирилл Иванцов