Тренер Канады раскрыл план, как сдержать Месси

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш дал комментарий перед полуфиналом Кубка Америки против сборной Аргентины. Команды уже пересекались на групповой стадии – тогда аргентинцы победили со счётом 2:0, а Лионель Месси отдал голевой пас.

«Мы недостаточно хорошо справились с Месси в прошлом матче. Мы не будем выделять человека для его персональной опеки, но обязательно сделаем акцент на том, как против него обороняться. Будет очень важно ему помешать. Например, ограничить его свободное пространство, - это наша задача номер один. Мы не хотим, чтобы он свободно бегал около нашей оборонительной линии, как было в первом матче. Мы все знаем, что он величайший игрок, и мы уважаем его», - сказал Марш журналистам.

Следить за матчем Аргентина – Канада можно будет в текстовой трансляции.