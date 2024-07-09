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Кубок Америки (Copa America)

Тренер Канады раскрыл план, как сдержать Месси

09 Июля 2024 • 14:37 Комментировать (1)
Аргентина
...
Канада
1 1.35 X 4.90 2 10.50
Через 11 ч. 18 мин.

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш дал комментарий перед полуфиналом Кубка Америки против сборной Аргентины. Команды уже пересекались на групповой стадии – тогда аргентинцы победили со счётом 2:0, а Лионель Месси отдал голевой пас.

«Мы недостаточно хорошо справились с Месси в прошлом матче. Мы не будем выделять человека для его персональной опеки, но обязательно сделаем акцент на том, как против него обороняться. Будет очень важно ему помешать. Например, ограничить его свободное пространство, - это наша задача номер один. Мы не хотим, чтобы он свободно бегал около нашей оборонительной линии, как было в первом матче. Мы все знаем, что он величайший игрок, и мы уважаем его», - сказал Марш журналистам.

Следить за матчем Аргентина – Канада можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Канады Джесси Марш ещё теги

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АРГЕНТИНА КАНАДА
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Комментарии (1) Все комментарии
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sasha85
09 Июля 2024 в 15:03
Нах. его держать - он и так пешком по полю ходит.
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