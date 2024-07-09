Тренер Аргентины ответил, сыграет ли Месси в полуфинале

В ночь на среду, если говорить о европейском времени, сборная Аргентины в полуфинале Кубка Америки сыграет против Канады. Перед игрой рулевой «альбиселесте» Лионель Скалони высказался о состоянии Лионеля Месси.

«Месси готов сыграть против Канады. Нет никаких сомнений. Для меня это простое решение. Если он в порядке, то он играет, а если не в порядке, то он играет последние 30 минут. Когда он в хорошей форме, он всегда выходит на поле.

Я тренер, и я принимаю решения. Я беру на себя ответственность, потому что знаю, что Месси может дать нам, даже если он находится не в оптимальной форме. Было бы ошибкой не выпустить его на поле, зная, что он может дать команде», - сказал Скалони журналистам.