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Кубок Америки (Copa America)

Экс-игрок сборной Бразилии Зе Карлос: «Люди должны понять, что мы больше не абсолютны в футболе» эксклюзив

08 Июля 2024 • 23:21 Комментировать
Уругвай
0:0
Бразилия

Бывший игрок сборной Бразилии Зе Карлос специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о провале бразильской сборной на Кубке Америки.

«Я понимаю, что нам нужна другая позиция по отношению к бразильскому футболу. Люди должны понять, что мы больше не абсолютны в футболе. Бразилия уже давно не выигрывала титулов ни в одной другой категории. К сожалению, высокомерие некоторых людей из-за того, что Бразилия выиграла пять чемпионатов мира, препятствует скромному процессу восстановления... Мы можем только надеяться на изменения в менталитете», - говорит игрок нашему корреспонденту.

Напомним, что пятикратные чемпионы мира вылетели в четвертьфинале от сборной Уругвая.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Зе Карлос

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