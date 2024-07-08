Экс-игрок сборной Бразилии Зе Карлос: «Люди должны понять, что мы больше не абсолютны в футболе»

Бывший игрок сборной Бразилии Зе Карлос специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о провале бразильской сборной на Кубке Америки.

«Я понимаю, что нам нужна другая позиция по отношению к бразильскому футболу. Люди должны понять, что мы больше не абсолютны в футболе. Бразилия уже давно не выигрывала титулов ни в одной другой категории. К сожалению, высокомерие некоторых людей из-за того, что Бразилия выиграла пять чемпионатов мира, препятствует скромному процессу восстановления... Мы можем только надеяться на изменения в менталитете», - говорит игрок нашему корреспонденту.

Напомним, что пятикратные чемпионы мира вылетели в четвертьфинале от сборной Уругвая.