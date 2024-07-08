Неймар плакал в ночном клубе после провала Бразилии на Кубке Америки

Неймар не смог помочь сборной Бразилии на Кубке Америки – звёздный нападающий до сих пор восстанавливается от серьёзной травмы колена. «Селесао» провалились на континентальном футбольном форуме, вылетев уже на стадии четвертьфинала. Бразильцы проиграли сборной Уругвая по пенальти после нулевой ничьей.

На страницах Portal Leo Dias было опубликовано видео, на котором видно Неймара в ночном клубе. Авторы утверждают, что кадры сняты после вылета сборной Бразилии с Кубка Америки. На части видео видно, как Неймар плачет.

В первом полуфинале Кубка Америки сыграют сборные Аргентины и Канады, а во втором – сборные Уругвая и Колумбии.