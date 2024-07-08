Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 - 6 июля
Англия
1
Швейцария
1
1/4 - 6 июля
Нидерланды
2
Турция
1
1/2 - 9 июля
Испания
Франция
1/2 - 10 июля
Нидерланды
Англия
Кубок Америки (Copa America)

Неймар плакал в ночном клубе после провала Бразилии на Кубке Америки

08 Июля 2024 • 15:18 Комментировать
Уругвай
0:0
Бразилия

Неймар не смог помочь сборной Бразилии на Кубке Америки – звёздный нападающий до сих пор восстанавливается от серьёзной травмы колена. «Селесао» провалились на континентальном футбольном форуме, вылетев уже на стадии четвертьфинала. Бразильцы проиграли сборной Уругвая по пенальти после нулевой ничьей.

На страницах Portal Leo Dias было опубликовано видео, на котором видно Неймара в ночном клубе. Авторы утверждают, что кадры сняты после вылета сборной Бразилии с Кубка Америки. На части видео видно, как Неймар плачет.

В первом полуфинале Кубка Америки сыграют сборные Аргентины и Канады, а во втором – сборные Уругвая и Колумбии.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Неймар

Новости по матчу

07 Июля
23:33
Бразильский экс-игрок: «Мы сильно отстаём от других сборных»
19:35
Родриго Соуто назвал главную проблему сборной Бразилии
15:06
Тренер Бразилии прокомментировал провал на Кубке Америки
06:10
А если бы играл Винисиус: Бразилия попрощалась с Кубком Америки, проиграв Уругваю по пенальти 4
04:40
Араухо получил травму в матче Кубка Америки против Бразилии
06 Июля
16:51
Уругвай – Бразилия без Винисиуса: Возможные стартовые составы на четвертьфинал Копа Америка
11:11
Проверенный прогноз и ставка на точный счёт матча Уругвай – Бразилия плей-офф Кубка Южной Америки
00:33
Уверенная ставка и прогноз на матч Уругвай — Бразилия Кубка Америки — 7 июля 2024
05 Июля
19:26
Ставка и прогноз на матч Уругвай — Бразилия Кубка Америки — 7 июля 2024
13:49
Суарес – о будущем: «Пламя футбола угасает»
03 Июля
16:08
Определились все пары 1/4 финала Кубка Америки
15:58
Тренер сборной Бразилии назвал «странной» карточку Винисиуса 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 У Пепе спросили, что ему сказал Роналду после вылета Португалии Португалия - Франция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Сестра Роналду обратилась к Мбаппе после поражения Португалии Бывший судья ФИФА вынес решение по неназначенному пенальти на Кукурелье В УЕФА объяснили, почему арбитр правильно не назначил пенальти в ситуации с рукой Кукурельи на Евро-2024 Нагельсманн высказался после вылета Германии с Евро-2024 Аршавин объяснил, почему арбитр Тэйлор провалил матч Испания - Германия Может ли матч Испания – Германия на Евро-2024 быть переигран
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир
Спортивные новости
Медведев вышел в 1/4 финала Уимблдона на отказе Димитрова Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании, Ферстаппен — второй Ольховский объяснил отказ российских теннисистов от участия в Олимпиаде Виктор Янчук: «Рублёв имеет потенциал, который всё равно покажет себя» Медведев справился со Штруффом и пробился в четвёртый круг Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Июля
15:18 · Кубок Америки
Неймар плакал в ночном клубе после провала Бразилии на Кубке Америки
07 Июля
23:33 · Кубок Америки
Бразильский экс-игрок: «Мы сильно отстаём от других сборных» эксклюзив
22:38 · Испания. Ла Лига
Стало известно, насколько серьёзна травма Араухо
19:35 · Кубок Америки
Родриго Соуто назвал главную проблему сборной Бразилии эксклюзив
15:29 · Испания. Ла Лига
Раскрыта шокирующая статистика новичка «Реала» Эндрика в матче Бразилии 3
15:06 · Кубок Америки
Тренер Бразилии прокомментировал провал на Кубке Америки
14:00 · Кубок Америки
Суперкомпьютер оценил шансы Месси выиграть Кубок Америки 2
12:24 · Кубок Америки
В сборной Бразилии приняли решение по главному тренеру
09:31 · Кубок Америки
Тренер Бразилии высказался после вылета с Кубка Америки
08:45 · Кубок Америки
На Кубке Америки определены полуфинальные пары
07:31 · Кубок Америки
Эндрик сделал заявление после вылета Бразилии с Кубка Америки 1
04:40 · Испания. Ла Лига
Араухо получил травму в матче Кубка Америки против Бразилии
02:24 · Кубок Америки
Хамес повторил достижение Месси
02:04 · Кубок Америки
Хамес поучаствовал в трёх голах сборной Колумбии в первом тайме 1/4 финала Кубка Америки
01:47 · Кубок Америки
Хамес Родригес отметился уникальным достижением на Кубке Америки
06 Июля
12:12 · Кубок Америки
Тренер Канады высказался о полуфинале против Аргентины с Месси
11:05 · Кубок Америки
Стало известно, кто заменит Винисиуса в сборной Бразилии на матч с Уругваем
07:39 · Кубок Америки
Де Пауль: «Месси приносит большую жертву»
00:36 · Кубок Америки
Месси сделал обращение в социальных сетях 2
00:15 · Кубок Америки
Модель отомстила мужу за измену с помощью футболки Месси 2
05 Июля
17:46 · Кубок Америки
Вратарь сборной Аргентины Мартинес выиграл шесть последних серий пенальти
15:30 · Кубок Америки
Раскрыты слова де Пауля Месси сразу после незабитого пенальти 1
13:49 · Кубок Америки
Суарес – о будущем: «Пламя футбола угасает»
13:35 · Кубок Америки
Тренер Аргентины рассказал о состоянии Месси
12:01 · Кубок Америки
Месси показал худший результат в матчах за Аргентину за 13 лет
Все новости
Рекомендуем